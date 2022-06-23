رئيس جامعة المنصورة يكلف 3 محامين لمتابعة قضية الطالبة نيرة أشرف

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تكليف ثلاثة من محامين الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة، لمساندة أسرة الطالبة نيرة أشرف، والاطلاع على التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، وتولى مهمة الدفاع عن المجنى عليها أثناء محاكمة الجانى.





وأوضحت الجامعة أن هيئة الدفاع ضمت كل من، حامد هلال شهاب، وأيوب فتحى أيوب، وأحمد يحيى زهران. يأتى ذلك تنفيذا لقرارات مجلس جامعة المنصورة بجلسته رقم 587 لشهر يونيو 2022، والتى اتخذها المجلس لمساندة أسرة المجنى عليها نيرة أشرف، طالبة كلية الآداب، بتكليف عدد من المحامين لمتابعة القضية أثناء إجراءات المحاكمة.

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