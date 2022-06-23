محافظ الشرقية: تنفيذ 31 مشروعا خدميا بمركز بلبيس بتكلفة تتجاوز مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وأكد غراب - فى تصريح اليوم الخميس، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة فى بناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها.

وأضاف أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة يسهم وبشكل كبير فى التعرف على أى تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولا للانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعما لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ 266 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 21 مليار و700 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه جار تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بتكلفة مالية بلغت 873 مليون جنيه شملت تنفيذ توسعات شبكات انحدار بلبيس بتكلفة مالية 53 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% وجارى تنفيذ توسعات شبكات انحدار للمناطق المستجدة (أبو لين – أرض الجوت – السلخانة – عبد المنعم رياض)، ومشروع صرف أولاد سيف بإنشاء محطتى معالجة ورفع، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحى الروضة بتكلفة إجمالية للمشروعين 300 مليون جنيه.

ولفت المحافظ إلى مشروع صرف صحى ميت جابر بإنشاء محطة معالجة بطاقة تصميمية 5 آلاف م3 اليوم ومحطة رفع بتكلفة مالية 120 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرى العدلية بإنشاء محطة معالجة بطاقة تصميمية 20 ألف م3/اليوم و8 محطات رفع بقرى (العدلية – ميت حبيب – ميت حمل – الشغابنة – كفر اكياد – سندنهور – قهلة الجبل وكفر العرب) وبتكلفة مالية 400 مليون جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، أشار المحافظ إلى أنه جارى تنفيذ 23 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 291 فصلا جديدا بتكلفة مالية بلغت 174 مليونا و490 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جار إنشاء مبنى وحدة الإطفاء بمجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس بمعرفة مديرية الإسكان وبتكلفة مالية بلغت 4.9 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مركزى شباب (أنشاص الرمل والسعادات) بتكلفة 2.4 ملايين جنيه، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة.

مذكرة تعاون بين الإدارة المركزية لحوادث الطيران ومكتب تحقيقات الطيران بالسعودية

شهد وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، اليوم الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفنى بين الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى ومكتب تحقيقات الطيران بالمملكة العربية السعودية فى إطار التعاون والتنسيق بين الجانبين فى مجال تحقيقات حوادث الطائرات والوقائع الجوية بما يسهم فى تعزيز مستويات السلامة الجوية فى صناعة الطيران المدنى.

وقع عن الجانب المصرى الطيار وائل بشندى رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، وعن الجانب السعودى السيد عبدالإله بن عثمان فلمبان مدير عام مكتب تحقيقات الطيران فى المملكة العربية السعودية.

يأتى توقيع المذكرة فى ضوء المباحثات الثنائية بين الجانبين بشأن تأسيس شراكة تعاون مستمرة فى مجال تحقيق حوادث الطيران وفقا للوائح والتشريعات بمعاهدة شيكاغو للطيران المدنى الدولى.

وأكد وزير الطيران المدنى -خلال حضوره مراسم التوقيع- عمق الروابط التاريخية والعلاقات المصرية السعودية المتميزة التى تشهد تطورا كبيرا فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال النقل الجوى، مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم ييؤكد المكانة الريادية والإقليمية التى تحظى بها الدولتان الشقيقتان فى مجال الطيران وهو ما تطلب تعاونهم المشترك من أجل التطوير المستمر لسلامة الطيران فى المنطقة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات بين الجانبين فى مجال التحقيقات واستخدام التقنية الحديثة من أجل توحيد إجراءات ومتطلبات التحقيق فى الوقائع والحوادث الجوية والحصول على أفضل التقنيات لدى الجانبين، وكذلك إرساء دعائم برنامج سلامة الطيران وتبادل الخبرات من خلال تنظيم الدورات التدريبية للمحققين على الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة، بما يسهم فى تطوير قدراتهم واستيعاب ملابسات التحقيق بالشكل الأمثل بالإضافة الى تطوير استخدام برامج تحليل بيانات الطائرات لمحاكاة البيانات الرادارية للأجواء وحوادث الطيران.

بدوره، أكد مدير عام مكتب تحقيقات الطيران بالمملكة العربية السعودية، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية التى تقوم على التعاون المشترك والتنسيق الدائم فى مجال الطيران بما يخدم المصالح المشتركة،، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى.