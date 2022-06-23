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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706567/جاد-شويري-الكليب-لو-مفهوش-دلع-مش-هيبسط-الناس-ومقتنع-بالمرأة-المتحررة

حل الفنان جاد شويري ضيف على برنامج “كلام الناس” في حلقة اليوم الخميس الموافق 23 من شهر يونيو، الذي كشف من خلاله تصريحات جريئة لأول مرة مع الإعلامية ياسمين عز، وفي ذلك الإطار يرصد دوت الخليج أبرز هذه التصريحات.

تصريحات جاد الشويري في كلام الناس

- أنا نمبر وان لبنان مش عشان مخرج أو مغني ولكن ككل وبيتعاملو معايا كنجم صف أول.

- زعلت إني بعدت عن مصر بعد الثورة والناس بقت مركزة في حاجات تانية ولكن راجع الفترة دي بألبوم جديد بشكل أقوى ومش هسيب الكيان اللي عملته يضيع.

- بيقوليلي إنت بتحب مصر عشان هما حبوك وحبوا مزيكتك ولكن العكس أنا اللي حبيت مزيكة مصر الأول.

- اللهجة المصرية أجمل لهجة عربية وكلها مزيكا وبتفادي أقول أنا بحب مصر قد اي عشان بتعرض للهجوم من الوطن العربي مع إني م هكذب اللهجة المصرية لوحدها مزيكا.

- مندمتش على أغنية “إلعب إلعب” وكنت عارف انها هتكون مستفزة لبعض الناس ولكن كنت بقول ياريتني كنت فاهم أكتر، وكنت عارف انها هتضرني.

- الحاجة لازم تكون مدلعانا عشان الناس تتبسط وكنت عايز لناس ترقص وتلبس زيي والمزيكا أكتر حاجة ممكن تغير المود وأنا المهم عندي إني أبسط الناس.

- مش كل اللي بيشتغلوا في المزيكا بيقدروا يكملوا ومش أنا السبب في اختفاء الفنانات.

- هاني شاكر قالي انت موهوب ووقتها قولتله انت أول واحد هاجمتني.

- مشروعي مع روبي مكملش لأنها كانت خايفة ترجع للمزيكا.

- مش هيبقى في تعاون تاني بيني وبين نيكول سابا.

- أنا اشتعلت مع جورج وسوف ووليد توفيق وكارول سماحة ووائل جسار، وبالنسبالي المزيكا تحدي أكتر ما تكون واسطة.

- مرو دياب مش لازم أقول رأي فيه واحتمال كنت أعمل حفلة معاه وهو قبل وكنت مبسوط قد الدنيا وجمال مروان عمل مشكلة لأنه كان عايزني أقول كلام أكتر “مخرج جامد ودماغه حلوة.

من هو الفنان جاد شويري

هو مغني وراقص وشاعر وملحن ومخرج لبناني أسس نفسه وشخصيته الفنية بسرعة كمغني يغني ويخرج كليباته الخاصة. حاصل على ثلاثه جوائز في الإخراج، أخرج أكثر من 60 كليبا له ولفنانين آخرين.