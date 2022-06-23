كشف ملابسات واقعة قتل حارس عقار بالعبور

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - نجح قطاع الأمن العام بالأشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

دوت الخليج

معلومات الواقعة

وأستخدم عمله كحارس عقار تحت الإنشاء بمنطقة العبور بالقليوبية، لإخفاء تجارته المشبوهة بالمخدرات، الأمر الذي جمعه بشقيقين يمارسان ذات النشاط الإجرامي، حتي وقع بينهم خلافات حادة قررا خلالها الشقيقان التخلص من الخفير، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كان بحوزة أحدهما؛ مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

بلاغ للقسم

وتبلغ للقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية، أن شقيقه "له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، يعمل حارس أحد العقارات "تحت الإنشاء، بتغيب شقيقه وغلق هاتفه المحمول.

وأضاف بأنه لدى توجهه لمحل عمله عُثر على جثة شقيقه بأرضية احدى الشقق الكائنة بالعقار محل عمله وعدم تواجد سيارته، وبمعاينة الجثة تبين أن بها إصابات بالرأس، وكما عُثر بجوار الجثة على 35 جراما لمخدر الهيروين – 5 جرامات لمخدر الكريستال – ميزان حساس – مبلغ مالي.

تشكيل فريق

وتم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام بالأشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وقد أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وشقيقه، مقيمان بمحافظة بنى سويف ولهما محل إقامة آخر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على تجارة المواد المخدرة، قاما على إثرها بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزة أحدهما مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وأقرا باستيلائهما على "سيارة، وهاتف المجنى عليه، ولاذا بالهرب، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة ومبلغ مالي، وقررا أنه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف كواليس مشاجرة دار السلام

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة القسم توفى أثناء إسعافه على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم بإدعاء مشاجرة .

تحريات رجال الشرطة

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعامل بجراج كائن بدائرة القسم " له معلومات جنائية " لسابقة قيام المجنى عليه بدخول الجراج محل عمل المتهم وشروعه فى سرقة أجزاء من إحدى السيارات المتواجدة بالجراج، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المنوة عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.