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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706556/جاد-شويري-االلهجة-المصرية-أجمل-لهجة-عربية-وراجع-مصر-بقوة

حل الفنان الشهير جاد شويري صاحب أشهر الكليبات الجريئة في مصر، ضيفا على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة أم سي مصر، وذلك بعد غياب دام لـ 5 سنوات.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سبب عودة جاد شويري لمصر

وتحدث جاد شويري عن سبب عودته لمصر، مشيرا إلى أنها يحضر الأن لألبوم جديد باللهجة المصرية معدا أغنية واحدة بعنوان “أنا بيروت”، وأكد جاد شويري بأنه تعرض لإنتقادات وهجوم شنيع بعد تصريحه بأن اللهجة المصرية من أحسن اللهجات العربية، فقال: “قولت أنا بفضل اللهجة المصرية وقامت الدنيا عليا.. أنا مبعرفش أكذب وشايف ان اللهجة المصرية أجمل لهجة عربية ولوحدها بحسها فيها نغمة غناء والكلام بتاع المصرين فيه هزار ومهضوم”.

جاد شويري يكشف سبب تألقه في عالم المزيكا في مصر

وتابع جاد شويري كاشفا عن سبب تألقه في عالم المزيكا داخل مصر، فقال: “أنا داخل صغير وابتديت في المزيكا مع ألبومي وميلودي، هما بيقوليلي إنت بتحب مصر عشان هما حبوك وحبو مزيكتك ولكن العكس أنا اللي بحب المزيكا المصرية وعارف ان المصريين بيشوفو على طول الشخص الحقيقي”.

وأضاف: “أنا بتفادى ان أقول انا بحب مصر قد اي عشان مالقيش هجوم كبير من الوطن العربي، وزعلت أما بعدت شوية بعد الثورة والمصريين بقوا مركزين في حاجات تانية بعدها أثبت نفسي شوية في لبنان وأغنياتي المصرية كانت ماشية في لبنان أكتر من مصر وكنت مصدوم”.

جاد شويري يكشف عودته للعمل في مصر

واستكمل جاد شويري حديثه، قائلا: “النهاردة عايزة أرجع في أركز في مصر ومسبش الكيان اللي عملته، راجع أقوى عشان الإكسبراينس اللي أخدتها في الإخراج والإنتاج كبيرة، أنا اشتعلت مع جورج وسوف ووليد توفيق وكارول سماحة ووائل جسار، وبالنسبالي المزيكا تحدي أكتر ما تكون واسطة”.

جاد جوري: جورج قالي اي المزيكا دي وعمرو دياب قال عني مخرج جامد

وتحدث جاد شويري عن رأيه في بعض نجوم الفن عنه وعن رأيه في نجوم الفنـ فقال: جورج قالي ايه المزيكا دي، أما عمرو دياب أول حد أبهرني وبعده نوال الزغبي .. واليسا أكتر فنانة نجحت في تاريخ الموسيقى رقميا وعلاقتي مع اليسا كويسة جدا وبحبها من أول ما ابتديت”.

وأكد: “عمرو دياب مش لازم أقول رأي فيه واحتمال كنت أعمل حفلة معاه وهو قبل وكنت مبسوط قد الدنيا وجمال مروان عمل مشكلة لأنه كان عايزني أقول كلام أكتر “مخرج جامد ودماغه حلوة”.