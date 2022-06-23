الدكتور خالد عبد الغفار يستقبل السفير الأوزبكستاني بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين..15 ألف جرعة أدوية فيروس سي من مصر لأوزبكستان

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706553/الدكتور-خالد-عبد-الغفار-يستقبل-السفير-الأوزبكستاني-بالقاهرة-لبحث-سبل-التعاون-بين-البلدين15-ألف-جرعة-أدوية-فيروس-سي-من-مصر-لأوزبكستان

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، منصور بيك كليتشيف سفير أوزبكستان لدى مصر، لبحث سبل في مجالات (الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي)، وذلك في إطار تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين الدولتين، وذلك اليوم الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

دوت الخليج

الدكتور خالد عبدالغفار: 15 ألف جرعة أدوية فيروس سي من مصر لأوزبكستان

في بداية اللقاء، رحب الوزير بسفير أوزبكستان لدى مصر، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تقديم أوجه الدعم للقطاع الصحي لأوزبكستان، كما رحب الوزير باستقبال المرضى من الحالات الحرجة بأوزبكستان لتلقي خدمات الفحص الطبي بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال والمستحضرات الدوائية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بحث مع سفير دولة أوزبكستان، سبل التعاون في مجالات تدريب الأطقم من الفرق الطبية والتمريض في مجالات (الأطفال، القلب، الأورام)، علاوة على إرسال واستقبال وفود من الأطباء للبلدين بهدف نقل الخبرات العلمية بين الأطباء، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية «مصر 2030».

الدكتور خالد عبدالغفار يبحث مع سفير أوزبكستان التعاون في تدريب الأطباء والتمريض بتخصصات الأطفال والقلب والأورام

وأضاف أن الوزير استعرض الإنجازات التي حققتها مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار (100 مليون صحة) ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، حيث تم الاتفاق على تقديم شحنة تضم 15 ألف عبوة من أدوية علاج التهاب الكبد الوبائي فيروس سي لشعب دولة أوزبكستان.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير دعا السفير الأوزبكستاني لزيارة عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، للاطلاع على سير العمل بالمنظومة الصحية المصرية، مؤكدا حرصه على فتح مجالات للتعاون بين البلدين، بما يساهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة لمواطني الدولتين.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا آليات تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها في أوزبكستان، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين (مصر وأوزبكستان) بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات المياه والطاقة، فضلاً عن تبادل الزيارات بين الأساتذة والخبراء في مصر وأوزبكستان، لبحث سبل التعاون في البرامج التعليمية والمشروعات البحثية بما يخدم البلدين، وكذلك التبادل الطلابي.

الدكتور خالد عبدالغفار: منح للطلاب من أوزبكستان للدراسة في الجامعات المصرية

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير أكد على تقديم منح للطلاب من دولة أوزبكستان للدراسة في مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية في تدريب الأطباء والأطقم الطبية بدولة أوزبكستان من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية؛ للاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة في مصر.

ومن جانبه، أشاد سفير أوزبكستان لدى مصر، بالاستراتيجيات التي تتبعها الدولة المصرية للارتقاء بالقطاع الصحي، ومدى كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لمواطنيها، كما أشاد بمجال التدريب الطبي المهني المقدم للأطباء وأطقم التمريض من خلال أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، ودعا الدكتور خالد عبدالغفار، لزيارة مدينة طقشند عاصمة دولة أوزباكستان، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العلامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة هاجر سيف النصر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.