انت الان تتابع تفاصيل خبر مدحت العدل: أكتب فيلم جديد لـ محمد رمضان اسمه "بطل عادي".. فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706547/مدحت-العدل-أكتب-فيلم-جديد-لـ-محمد-رمضان-اسمه-بطل-عادي-فيديو

علق الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، على غناء محمد رمضان في خطوبة ابنته، قائلا إن الفنان محمد رمضان شخص طيب وجميل، وحرص على حضور حفل خطوبة ابنته على الرغم من أنها كانت في الساحل الشمالي ألا أنه صمم على الحضور لمجاملته.

مدحت العدل يكشف اسباب وجود بودى جاردات فى فرح نجلته

وأضاف "العدل"، خلال حواره مع برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، وينقلها دوت الخليج، أنه كان هناك حراس في الخطوبة من أجل حماية الحفل من تسلل اي أحد غريب خاصة أنه كان هناك عدد من الوزراء والشخصيات العامة في الحفل فكان من الطبيعي أن يكون هناك حراس لحماية وتأمين المكان.

وتابع: "محمد رمضان حب يجامل في الفرح وطلع غنى وبعد كده كان طالع يمشي مع البودي جارد وانا استغربت من الموضوع محمد مكنش نمرة في الفرح، هو الراجل كان بيجامل والبودي جارد افتكروا أن هو كان بيغني وهيمشي فطلعت جريت وراه عشان يقعد وقعدت قولتله أنت ضيفي وواحد من أسرتي لازم تقعد في وسطنا".

مدحت العدل يكشف تفاصيل فيلم محمد رمضان الجديد

وأردف أنه يكتب فيلم جديد للفنان محمد رمضان في الوقت الحالي تحت اسم "بطل عادي"، ويتحدث الفيلم عن المواطن المصري العادي الذي لا يملك من المال إلا القليل ويحاول من خلال هذه الظروف معالجة ابنه فهو شخص بطل من أبطال مصر.

وواصل أن محمد رمضان يظهر في الفيلم شخص خريج كلية الآداب قسم فلسفة ويعمل "عامل بوفيه" في أحد الأماكن في إطار اجتماعي ويحاول حل عدد من المشاكل التي تطرأ على حياته، "انا شايف اللي يقدر يعيش في ظل هذه الظروف ويكون شريف هو شخص بطل بس بطل عادي".