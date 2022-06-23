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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706562/المعاهد-الأزهرية-يفتح-باب-تعديل-بيانات-المتقدمين-لأولى-ابتدائي-ورياض-أطفال

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، منذ قليل، تعديل ومراجعة بيانات المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي للعام الدراسي 2022/2023.

دوت الخليج

"المعاهد الأزهرية" يفتح باب تعديل بيانات المتقدمين لأولى ابتدائي ورياض أطفال

ويمكن تعديل ومراجعة بيانات المتقدمين لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر، عبر الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/tnsek/?fbclid=IwAR1v5DcZf6Ze9md5hYparfb8nKmZ0Zfe0FOz1I_mmcM1tuzCa6cq2s4bwxM

كان قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب القبول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، إلكترونيا، بالمعاهد في العاشر من يونيو الجاري، ولمدة شهر.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الدور الثاني لامتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، في العاشر من أغسطس المقبل.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، متابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، امتحانات الشهادة الثانوية لحظة بلحظة، ووجَّه بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.