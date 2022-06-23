محافظ دمياط: توريد 54 ألفا و111 طنا من القمح

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، توريد 54 ألفا و111 طنا من محصول القمح حتى أمس، مؤكدة انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام الذى بدأ منتصف إبريل الماضى.





وأضافت المحافظ - فى بيان اليوم الخميس - أن المحافظة تعمل على توريد أكبر كمية من القمح وضبط حركة تداوله وكذلك انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه تتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، موجهة بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد اى معوقات والعمل على حلها فورا. ولفتت إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام بلغت 30170 فدانا و13 قيراطا، مشيرة إلى تحقيق معدلات تجاوزت 102.48% من المستهدف لهذا العام، مضيفة أنه بالمقارنة مع ما تم توريده خلال تلك الفترة من العام الماضى فقد تجاوزت المعدلات المئوية للتوريد نسبة 295.20%.

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