تعيين على محمد لاشين قائما بمهام مدير مديرية الزراعة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الشرقية أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، قرر تكليف المهندس الزراعى على محمد على لاشين، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالشرقية، بالقيام بمهام وأعمال مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، وذلك لحين شغلها طبقا لأحكام القانون.





وذكرت المحافظة -فى بيان اليوم الخميس- أن الوزير كان قد قرر إنهاء تكليف المهندس الزراعى محمد خليفة ثابت زيدان مدير مديرية الزراعة بالشرقية، من مهام منصبه وعودته إلى جهة عمله الأصلية مديرا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

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