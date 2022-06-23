التعليم: هذا النوع من الآلات الحاسبة مسموح به لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى إطار رد وزارة التربية والتعليم على الاستفسارات التى وردت إلى غرفة العمليات المركزية بشأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022.
وأدى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، المواد التى لا تضاف للمجموع، خلال اليومين الماضيين الإثنين والثلاثاء، وهى "التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء".
ومن المقرر أن يبدأ الطلاب بدءا من الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجارى، أداء امتحانات المواد الأساسية، والتى تستمر حتى 21 يوليو المقبل.
وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم.
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