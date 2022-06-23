محيى الدين: الجامعات ومراكز الأبحاث لها دور مهم فى معالجة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس، فى الندوة التى نظمتها الجامعة الأمريكية فى القاهرة لمناقشة وإطلاق مبادرتها الخاصة بالتغير المناخى.

وقال محيى الدين إن الأبحاث العلمية والدراسات التى تتناول الأبعاد المختلفة لظاهرة التغير المناخى بصورة مستمرة تؤدى إلى تراكم معرفى يسمح بتحقيق التقدم على صعيد معالجة أزمة المناخ، الأمر الذى يعظم من أهمية مشاركة الجامعات ومراكز الأبحاث فى هذا المجال عبر التدريس وعقد الشراكات مع الأطراف الفاعلة فى مجال العمل المناخى وتقديم الخدمات للمعنيين بهذا الملف ومشاركة المعرفة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

ودعا محيى الدين، فى هذا السياق، الجامعات المصرية المختلفة للتعاون والتنافس فى إطلاق المبادرات الخاصة بالعمل المناخى بما يساهم فى تعزيز دور مصر فى مكافحة ظاهرة التغير المناخى ومشاركة تجربتها فى محيطها الإقليمى العربى والإفريقى والمتوسطى.

وحول ما يمكن لمؤتمر التغير المناخى بشرم الشيخ تحقيقه فى ظل مشهد سياسى واقتصادى معقد على الساحة العالمية، قال محيى الدين إن المؤتمرات السابقة حققت تراكما معرفيا جيدا، وناقشت وتبنت أطر عمل سواء تلك التى وضعتها الأمم المتحدة مثل أجندة التنمية المستدامة 2030 أو التى وضعتها الحكومات المختلفة، كما خرجت هذه المؤتمرات بتوصيات وتعهدات لتغيير واقع المناخ، الأمر الذى يوفر لمؤتمر شرم الشيخ الفرصة لكى يكون مؤتمرا لبدء التنفيذ الفعلى للعمل المناخى.

وأعرب محيى الدين عن اعتقاده بأن مؤتمر شرم الشيخ قادر على إحداث الفارق، وتحقيق النتائج المنشودة منه، وذلك فى ظل التوجه الشامل الذى تتبناه مصر للعمل المناخى سواء من حيث البعد الاقليمى أو من خلال مناقشة العناصر الرئيسية الأربعة لأزمة المناخ وهى التخفيف والتكيف والتمويل والأضرار والخسائر تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة الأكثر شمولا.

وأوضح أن توافر خطط العمل والمقترحات بشأن مشروعات المناخ يجعل التنفيذ الفعلى لهذه المشروعات عامل نجاح مؤتمر التغير المناخى بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن انعقاد خمس اجتماعات إقليمية كبرى خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين يستهدف حشد الجهود والتمويل اللازم للعمل المناخى قبل مؤتمر شرم الشيخ.

وقال محيى الدين إن مشروعات المناخ تحتاج للتمويل وتوفير الموارد والتكنولوجيات الضرورية لتحقيق أهداف العمل المناخى، موضحا أن مؤتمر شرم الشيخ سيناقش تنفيذ التعهدات السابقة بتمويل العمل المناخى وفى مقدمتها تعهد مؤتمر كوبنهاجن البالغ قيمته مئة مليار دولار سنويا، وكذلك تعهد حملة GFANZ البالغ قيمته 130 تريليون دولار، كما سيناقش آليات التحول من الديون إلى الاستثمار، وإنشاء سوق كربون يتناسب مع الأسواق الناشئة، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص فى التمويل والتنفيذ بمعايير محددة لأغلب على سوء إدارة مشروعات المناخ وظاهرة "الغسل الأخضر".

وشدد محيى الدين على ضرورة أن يؤدى العمل المناخى إلى إيجاد حلول للمشكلات التى تعانى منها الشعوب، وأن يشعر سكان القرى والمدن والأقاليم فى مختلف أنحاء العالم بنتائج هذا العمل، الأمر الذى دفع الرئاسة المصرية للمؤتمر بالاهتمام بعنصر توطين مشروعات المناخ، فى ظل وجود مبادرات مثل "حياة كريمة" والتى تستهدف منها الحكومة المصرية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدم لملايين المصريين من سكان القرى.

وبسؤاله عن اتجاه أوروبا فى السنوات الأخيرة لتشغيل مصانع الفحم والاعتماد على الوقود كمصادر للطاقة، قال محيى الدين إن هذا النهج اتجهت إليه بعض الدول بفعل ضغوط الأزمات السياسية والاقتصادية مما أدى إلى عرقلة جهود تخفيض الانبعاثات الكربونية

وأكد أن تعزيز الاستثمار فى مصادر الطاقة الخضراء مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة هو السبيل الوحيد للتغلب على ظاهرة الاحتباس الحرارى على المدى المتوسط والبعيد، موضحا أن التحول الذكى والرقمى نحو الاقتصاد الأخضر واستدامة هذا التحول هما جناحا العمل المناخى للتغلب على آثار الاحتباس الحرارى.