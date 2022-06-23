تعليمات عاجلة من التعليم لرؤساء اللجان قبل امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بعض التعليمات على رؤساء اللجان من خلال مراكز توزيع كراسات الأسئلة، وأوراق الإجابة بما يلى:

- التأكد من وصول كتيب المفاهيم والملحق الخاص باللغة الثانية "الألمانية، الإسبانية، الإيطالية" ومادة الكيمياء لمقرات لجان السير يوم السبت المقبل.

- ممنوع منعا باتا وضع أى أختام تخص اللجنة على كراسة الأسئلة أو ورقة الإجابة "البابل شيت" التى قام الطالب بتسليمها.

- مراعاة عدم الاستعانة بعمال "الخدمات المعاونة" من المدارس الخاصة أو اللجوء إلى الندب المحلى.

- سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف السلفة المخصصة للجان السير.

- التأكيد على كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه فى المكان المخصص لذلك على كراسة الأسئلة، واسم الطالب ورقم جلوسه و "نسخة (كود) الاختبار" الموجود أسفل كراسة الأسئلة المسلمة للطالب على ورقة الإجابة "البابل شيت".

- يكتب فى خانة "مركز الاختبار" اسم اللجنة التى يؤدى الطالب فيها الامتحان.

- التأكيد مجددا على أن"نسخة (كود) الاختبار" المدون أسفل كراسة الأسئلة هو نفس رقم "نسخة (كود) الاختبار" الذى قام الطالب بكتابته على ورقة الإجابة "البابل شيت"، والتى سيقوم بتسليمها بعد نهاية الزمن المخصص للإجابة.

- مراعاة الدقة فى توزيع كراسات الامتحان وأوراق الاجابة "المترجمة" الخاصة بطلاب مدارس اللغات باللجان المشتركة التى بها طلاب لغات وطلاب عربى إلا على طلاب مدارس اللغات فقط حسب اللجان الفرعية المسكن بها طلاب اللغات.

- قد يختلف لون نموذج كراسة الأسئلة التى يتسلمها الطالب من مادة إلى أخرى بشرط صحة طريقة التوزيع الموجودة فى محضر فتح كيس كراسات الامتحان.

- يتم تظريف ورقة الإجابة (البابل شيت) فى المظاريف المخصصة لذلك "100 ورقة" بكل مظروف ومعهم استمارات الغياب فى نفس الترتيب طبقا لتسلسل أرقام الجلوس ويتم تظريف كراسات الأسئلة كل "50 كراسة" بمظروف مستقل طبقا لتسلسل أرقام الجلوس أيضا.

- مراعاة الدقة أثناء توزيع أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب الدمج التعليمى، حيث إن لهم امتحانات خاصة لكل فئة ومدون بياناتهم على المظاريف الخاصة بهم، ويتم تظريفها بعد انتهاء الوقت المخصص للإجابة بمظاريف مستقلة.

- حث الطلاب على الدخول لمقر اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ يسمح بممارسة الإجراءات الخاصة بالتأكد من عدم وجود أى أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات – أو أى أجهزة" تساعد على الغش، لعدم حدوث أى تكدس خارج اللجان.

- يسمح للطلاب باستخدام الساعات، الآلات الحاسبة غير المبرمجة فقط.

- يسمح بتشغيل المراوح باللجان والموجودة بمعرفة الهيئة العامة للأبنية، ويسمح بالاستعانة بمراوح رأسية "استاند"، بحيث توضع بمكان مناسب يتم الاستفادة منها لجميع الطلاب الموجودين باللجنة الفرعية.

ووجه الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول أى فرد من غير المنتدبين للعمل باللجنة أثناء عقد الامتحان، والتأكيد على تحرير إقرار بعدم وجود موانع لجميع المنتدبين، والتنبيه، مجددا على مراكز توزيع الكراسات الامتحانية وأوراق الإجابة بتسليم الصناديق لمقر اللجنة قبل بدء الزمن المخصص للامتحان بوقت يسمح باتخاذ إجراءات فتح الصندوق وتوزيع مظاريف الأسئلة وأوراق الإجابة على اللجان الفرعية.

امتحانات الثانوية العامة

وأدى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى "2021 - 2022"، امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، خلال اليومين الماضيين الإثنين والثلاثاء، وهى "التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء".

ومن المقرر، أن يبدأ الطلاب الأحد المقبل، امتحانات المواد الأساسية، والتى تستمر حتى 21 يوليو المقبل، وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.