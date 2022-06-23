بطريرك الكاثوليك يلتقى بشارة الراعى فى لبنان

جدة - نرمين السيد - قام الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك والزائر البطريركى على لبنان، وبلدان الخليج الأنبا توما حبيب مطران سوهاج والأب أنطونيوس مقار إبراهيم، راعى الأقباط الكاثوليك فى لبنان بزيارة أخوية إلى البطريرك بشارة الراعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، والمطران بولس الصياح والمطران أنطوان عوكر والمطران بيتر كرم والأب هادى ضو والقيم العام للبطريركية المارونية فى استقبال البطريرك إبراهيم، والمطران الأنبا توما وتبادل أصحاب الغبطة الحديث حول المستجدات الرعوية ومسيرة السينودس لأجل الكنيسة والوضع الراهن الذى يمر به العالم ولاسيما بلدان الشرق الأوسط، ومنهم مصر ولبنان وتمنى أصحاب الغبطة أن يعم السلام والأمن والاستقرار.





وبدوره تحدث الأنبا توما مستذكرا عمله فى لبنان كمستشار للسفارة البابوية فيه وفى غيره من البلدان. وقد أقام الكاردينال مائدة الغداء والتى تميزت بجو صاف فيه من المحبة والأخوة. وقبل المغادرة توجه الأنبا إبراهيم بكلمة شكر لحسن الاستقبال وحسن المتابعة التى يتابعها البطريرك الراعى لكنسيتنا فى لبنان، وأكد أبينا البطريرك على أهمية الدور الذى تقوم به البطريركية المارونية بكافة مسؤوليها ومؤسساتها على الصعيد الكنسى والوطنى. وتبادل أصحاب الغبطة رمزا تعبيريا علامة الشراكة والمحبة الاخوية فقدم الأب البطريرك إبراهيم أيقونة الراعى الصالح. كما قدم البطريرك كتاب وثائقى عن وادى قنوبين " وادى القديسين وتبادلا الجميع التحية مستودعين بعضهم بعض فى سلام وأمان

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