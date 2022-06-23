جامعة طنطا تواصل خدماتها الطبية بتسيير قافلة لقرية الناصرية

جدة - نرمين السيد - أسفرت قافلة طبية كبرى، وجهتها جامعة طنطا إلى قرية الناصرية بمركز سمنود فى الغربية، اليوم الخميس، عن توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ1209 من أهالى القرية فى تخصصات مختلفة، فى إطار مواصلة الجامعة تنظيم قوافل طبية لخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا بالغربية ضمن خطتها لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال احتفالاتها باليوبيل الذهبى.





وأفاد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد الشبينى -فى بيان اليوم- بأن القافلة شهدت مشاركة عدد من الأطباء المتخصصين بكلية الطب؛ حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ 1209 من أهالى القرية فى تخصصات المخ والأعصاب، والأطفال، والعظام، والجلدية، والباطنة، والمسالك البولية، والأنف والأذن، والجراحة العامة، والصدر، والنفسية والعصبية، والرمد، والقلب، والأسنان، بالإضافة إلى تحويل 32 حالة لتلقى العلاج بمستشفيات الجامعة، مشيرا إلى مشاركة كليات طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، العلوم، الزراعة، التربية الرياضية والتربية النوعية فى القافلة.

بدوره، أوضح القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حمدى شعبان، بحسب البيان، أن القافلة تستهدف تفعيل دور الجامعة فى تنمية وخدمة المجتمع وتعزيز مجالات الشراكة لقطاع خدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفاهيم العدالة الاجتماعية والمواطنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى.

وأكد أن القافلة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية عملا بشعار الجامعة "قافلة كل يوم" للتخفيف عن المواطنين.

وشارك فى فعاليات القافلة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع، بجانب حضور الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.