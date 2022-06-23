القصة الكاملة لقتل شاب وسط الشارع بدار السلام..والشروع في سرقة سيارة وراء الجريمة 

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706558/القصة-الكاملة-لقتل-شاب-وسط-الشارع-بدار-السلاموالشروع-في-سرقة-سيارة-وراء-الجريمة

شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة، اليوم، بقيام شخص بنحر شاب وسط الشارع، تجار مخدار بالمنطقة على شاب يدعي "ربيع " بالأسلحة البيضاء وتسبب في وفاته متأثرا بجراحه، وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات خلال مشاجرة.

دوت الخليج

بلاغ للقسم

تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا، يفيد من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة القسم توفى أثناء إسعافه على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم بإدعاء مشاجرة .

شهادة جيران المجني عليه

صرح "أحد جيران" المجني عليه، تم وقوع مشاجرة بين الطرفين منذ عدة أيام قبل الحادث، ولم تصفى النية له وأقدموا علي الانتقام من المجني عليه والتعدي عليه بالضرب والطعن بالأسلحة البيضاء.

المشاجرة الأولي

وتابع أحد جيران ربيع المجني عليه، المتهمين حاولوا إجباره بأن يعود للبلطجة وبيع المخدارت والعودة إليهما، حينما افتعلوا معه العديد من الأزمات والمناوشات، وصلت للتعدي عليه بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعي 24 غرزة بوجهه. وأشادوا بأخلاق المجني عليه بين أهل المنطقة، مشيرين إلى أنه رفض محاولات الجناة المتكررة لبيع المواد المخدرة في المنطقة والتضيق عليهم وهو ما دفعهم للانتقام منه، وعقب خروج الشاب المجني عليه، من محبسه، بعد 7 سنوات قضاها داخل السجن، عاهد نفسه فيها ألا يعود لهذا العمل الإجرامي.

مشاجرة أخرى بين المتهمين والمجنى عليه

وذكر "شاهد عيان" على الواقعة، بأن ربيع كان يجلس علي القهوة بمنطقة سكنة وبعد تناول الفطار، رأي المتهمين "النص- وبربش " وأخر قادمين عليه وهما يحملان أسلحة بيضاء "مطواه - وكزلك"، فحاول المجني عليه الهرب منهم ولكي ينفد بحياته، ولكن لم يستطيع الهرب، وحصلت مشاجرة عنيفه بين المتهمين والمجني عليه وتم إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم علي حسب وصف شهود العيان. أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة دار السلام وبدأت الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة القسم توفى أثناء إسعافه على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم بإدعاء مشاجرة . وتبين من التحريات قيام "المجنى عليه" بدخول الجراج محل عمل "المتهم" وشروعه فى سرقة أجزاء من إحدى السيارات المتواجدة بالجراج ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها "المتهم" بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المنوة عنها والتى أودت بحياته وعلي الفوار انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت للوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء التحريات، كما تم إلقاء القبض على المتهم. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.