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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706557/جدول-امتحانات-الدور-الثاني-للشهادتين-الابتدائية-والإعدادية-بالمعاهد-الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية.

دوت الخليج

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الدور الثاني لامتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، في العاشر من أغسطس المقبل.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، متابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، امتحانات الشهادة الثانوية لحظة بلحظة، ووجَّه بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

امتحانات الدور الثتي للشهادة الاعدادية بالمعاهد الأزهرية

وأعلن وكيل الأزهر الشريف، الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية بأقسامها العلمي والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، في أول أيام الامتحانات، في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلِف محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور الضويني أنه تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح أن اللجان المشكلة تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.

وقال وكيل الأزهر إن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.