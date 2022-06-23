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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706554/مدمن-مخدرات-زوج-ينهي-حياته-داخل-شقته-بالمطرية

لقي مدمن مخدرات مصرعه إثر قيامه بالتخلص من حياته داخل شقته بمنطقة المطرية، وذلك عقب مروره بحالة نفسية سيئة بعد تعاطي المواد المخدرة.

بلاغ للقسم

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا بوفاة شخص داخل منزله بدائرة القسم، وعلي الفور انتقل رجال المباحث وتبين من الفحص والتحريات مصرع مدمن مخدرات داخل شقته بعد أن قام بشنق نفسه ليتخلص من حياته وإدمانه للمواد المخدرة باستمرار وعدم وجود أموال للإنفاق علي متطلباته الشخصية لشراء المواد المخدرة فقرر التخلص من حياته.

وقررت زوجته أنها عادت الي شقتهما لتجده جثة هامدة وأنه كان في عزله في الفترة الأخيرة حتي يتماثل للشفاء إلا أنه تخلص من حياته، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط عصابة الشرطة المزيفة تستولي على متعلقات المواطنين

ورد بلاغ لقسم من "سائق "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، أنه حال قيادته "التوك توك" خاصته بطريق بلبيس بدائرة المركز، اعترض طريقه سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها 4 أشخاص مُنتحلين صفة رجال شرطة.

وتابع اصطحابه داخل الميكروباص المشار إليه لفحص أوراق مركبة "التوك توك"، وقيام أحدهم بقيادة مركبة "التوك توك" خلف الميكروباص، وعقب ذلك قاموا بإنزاله أعلى الطريق الإقليمى وإبلاغه بالتوجه لمركز شرطة بلبيس لاستلامها، وبالفعل توجهه لاستلامها، وتبين عدم صحة الواقعة، وقيام هولاء الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مركبة "التوك توك".

تحديد وضبط المتهمين

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط 4 متهمين وبحوزة أحدهم "سلاح نارى "طبنجة" وعدد من الطلقات من ذات العيار".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى انتحال صفة رجال الشرطة، واستيقاف المواطنين وسرقة متعلقاتهم الشخصية، واعترفوا بارتكاب واقعة مماثلة بدائرة قسم شرطة النهضة بالقاهرة، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه وبسؤاله أيد ذلك، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة - 2 مركبة "توك توك" المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.