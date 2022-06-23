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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706550/الدفاع-التايوانية-22-طائرة-حربية-صينية-اخترقت-مجالنا-الجوي

صرحت وزارة الدفاع التايواني، اليوم الخميس، بأن 22 طائرة حربية صينية دخلت المجال الجوي التايواني خلال اليوم.

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اختراقات صينية متكررة للمجال الجوي التايواني

وأضافت وزارة الدفاع فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر أن:" هذا الاختراق يأتي بعد يومين من أختراق 29 طائرة صينية من بينها 6 قاذفات من طراز "إتش 6" وطائرة لجمع المعلومات الاستخباراتية الإلكترونية منطقة الدفاع الجوي التايواني".

وتابع الدفاع التايواني أن:" القوات التايوانية أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع وقامت بنشر صواريخ مضادة للطائرات واصدار إنذارات لاسلكية".

تايوان: لا نريد غلق الباب أمام الصين

وأعلن رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج فى وقت سابق بأن:" بلاده لا تريد إغلاق الباب أمام الصين وانها مستعدة من أجل التوصل إلى حلول، لكن على أساس المساواة دون فرض شروط سياسية مسبقة".

ويذكر انه فى وقت سابق كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن رفضه الادعاءات الصينية بشأن مضيق تايوان ليس جزء من المياه الدولية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تشعر بالمزيد من القلق حول موقف الصين والذي قد يؤدي إلى مزيد من التحديات حول الجزيرة والتي تحظي بحكم ذاتي.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد أن أكد مسؤولون عسكريون للصينين بشكل متكرر خلال اجتماع لهم مع نظرائهم الأمريكين قد عقد فى الأشهر الاخيرة بأن مضيق تايوان ليس جزء من المياه الدولية.