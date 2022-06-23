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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706548/جنايات-المنصورةالمؤبد-للمتهم-بقتل-عامل-رفض-الاصطفاف-بطابور-لبيع-المخدرات-في-الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم بالسجن المؤبد لعاطل وذلك بعد إدانتة بقتل عامل رميا بالرصاص وإطلاق عيار ناري منتصف جبهته تسبب فى تهتك أنسجة المخ بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية لرفضه الاصطفاف والوقوف بطابور لبيع المواد المخدرة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني،وأمانة سر أحمد كمال ، و شعبان شمس في القضية رقم 9075 لسنة 2019 قسم ميت غمر والمقيدة برقم 2133 كلي شمال المنصورة.

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كان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم"الطيبي.ف.ا.ا"، محبوس، لان في يم 8/7/2019 بدائرة قسم ميت غمر محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "محمد رضا السيد حافظ لاشين، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلة وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا"بندقية آلية" وذخائر وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه يارا ناريا من ذلك السلاح محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

جنايات المنصورة : المؤبد للمتهم بقتل عامل رفض الاصطفاف بطابور لبيع المخدرات في الدقهلية

وادي "أحمد محمد السعيد"،38عاماصاب ورشة ومقيم عزبة مراد بمدينة ميت غمر بشهادته أمام النيابة العامة مؤكدا انة حال أدائه لعمله بحانوتة أبصر المتهم متواجدا بإحدي القوارب بنهر النيل وعلى أثر مشادة كلامية بينه وين المجني علية اشهر الأول سلاح ناري "بندقية آلية" كان بحوزة مجهول وأطلق صوب الثاني عيارا ناريا إصابة بالرأس قاصدا لإزهاق روحه. وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني علية أن وفاته تعزي الإصابة النارية الحيوية الحديثة بمنتصف الجبهة وما نجم عنها من تهتك شديد بنسيج المخ ونزيف دموي وكسور بعظام الجمجمة مما أدى الى هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية تسبب فى الوفاة.