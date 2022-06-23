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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706546/جنايات-المنصورة--إحالة-شقيقين-وعاطل-في-الدقهلية-لمفتي-الجمهورية

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، ومحمد أحمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين، وأحمد كمال أحمد، وذلك في القضية رقم 3503 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 777 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم""خالد.ح.م.ص.ا"، 22عاما، طالب ومقيم مركز منية النصر الى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 17/4/2021، قتل المني عليه محمود محمد عبدالهادي- عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وكمن له بالمكان الذي أيقن سلفا مروره به، وما أن أبصره مترجلا حتى خرج من مكمنه عاديا نحوه وما أن دنا منه حتى أشهر سلاحه الأبيض مباغتا اياه مسددا له به طعنة واحدة فاستقرت بيسار بطنه فاستقرت فسقط على أثرها أرضا مضرجا بدمائه قاصدا من ذلك إزهاق روحه، محدثا ما قد حل به من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته فنال بذلك مقصده، على النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهم إتهام أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاح أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلى محمد محسوب الوصيف، 35عاما، سباك ومقيم بمركز منية النصر بشهادته أمام النيابة العامة مؤكدا أنه حال سيره بالطريق العام رفقة المجنى عليه فوجئ بالمتهم يخرج من أحد الأزقة الجانبية قادما نحوهم عدوا وما أن دنا من المجني عليه حتى أشهر ما بحوزتهم من سلاح أبيض "مطواه مباغتا اياه به مسدد له طعنة واحدة أستقرت يسار بطنه فسقط المجني عليه أرضا مضرجا بدمائه وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وجود جرح مستوى الحواف واقع منتصف يسار البطن وثلاثة خدوش بخلية راحتي اليدين، وان أصابته الطعنية هي إصابة غائرة نافذة بمنتصف يسار البطن وهي تحدث من الإصابة بآلة صلبة ذات نصل حاد وطرفه مدبب أيا كان نوعها وتعزي الوفاة الى اصابتة الطعنية الحيوية الغائرة النافذة الواقعة بمنتصف يسار البطن ومانجم عنها من اصابة للكبد والمعدة وما صاحبها من نزيف دموي جسيم وصدمة دورية شديدة انتهت بالوفاة