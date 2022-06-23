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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706542/طارق-عبد-الهادي-السيسي-يقود-إصلاح-صحي-غير-مسبوق-ومبادراته-الرئاسية-طوق-إنقاذ-لملايين-المرضى

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن ما يتحقق في قطاع الصحة، إنجاز كبير غير مسبوق، يتم بنظرة شاملة من جانب القيادة السياسية، مردفا: "هناك تطوير للبنية التحتية وهناك دعم تام لمراكز طب الأسرة، علاوة على مبادرات رئاسية صحية، أنقذت الملايين وعممت العلاج والدواء لمئات الآلاف من المرضى".

دوت الخليج

طارق عبد الهادي: السيسي يقود إصلاح صحي غير مسبوق ومبادراته الرئاسية طوق إنقاذ لملايين المرضى

ونوه عبد الهادي، في تصريحات له اليوم، بنجاح تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات هى بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان، كمرحلة أولى، وتقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفيعن بهذه الخدمة بالمحافظات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى العديد من الإنجازات الصحية، ومنها رفع كفاءة وتطوير 320 مركزا ووحدة طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، علاوة على تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1300 مركز ووحدة صحية، ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وأوضح عبد الهادي، أن عشرات الملايين من المصريين، يشعرون بنتائج ملموسة في قطاع الصحة، ومنها 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي وغيرها، علاوة على تقديم ملف للصحة العالمية بالإنجازات الضخمة، وخلو مصر من فيروس سي، علاوة على إنهاء قوائم الانتظار، وكلها تحسب لرؤية الرئيس السيسي في مجال الصحة.