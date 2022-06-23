بالصور..أهالى قريه الشرقاوي يشيعون جثمان سيده قطار البضائع بالبحيرة

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706541/بالصورأهالى-قريه-الشرقاوي-يشيعون-جثمان-سيده-قطار-البضائع-بالبحيرة

شيع أهالي قريه الشرقاوي التابعه لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثمان السيده عائشة خليفة عبد السميع، 60 عاما، ضحية حادث انقلاب قطار البضائع ، وأسفر عن انقلاب عدد من عربات القطار المحمل بالغلال، واصطدامه بمنزلها. وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الشافعي، رئيس النيابة الكلية بجنوب دمنهور، التحقيق مع سائق قطار البضائع وعامل التريسة والشهود العيان، حول ملابسات حادث انقلاب القطار وخروج العربات عن شريط السكة الحديد أمام مزلقان عزبة الشرقاوي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أهالى قريه الشرقاوي يشيعون جثمان سيده قطار البضائع بالبحيرة

وكما قرر رئيس النيابة العامة، انتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثة المجنى عليها عائشة عبد السميع زهران، ضحية حادث قطار البضائع الذي انقلب أمس، بنجع حامد كريم، وبيان الإصابات وأسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتسليم الجثة لذويها لدفنها.

واستمعت النيابة إلى أقوال السائق وعامل التريسة، واستمعت إلى أقوال الشهود من الأهالى.

كشف الأهالي بنجع حامد كريم التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مفاجآة عن وفاة محمود خليل عبدالله لطيف، زوج " عائشة زهران"، 60 عامًا ضحية انقلاب حادث قطار بضائع محمل بالقمح بعد خروج عربات القطار عن شريط السكة الحديد.

وقال الأهالي: "إن زوج الضحية التى لقيت مصرعها اليوم، تُوفي في حادث قطار أيضًا في أثناء سيره بجوار شريط السكة الحديد منذ عامين".

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بخروج عربات قطار بضائع محمل بالقمح عن شريط السكة الحديد بمزلقان الشرقاوي بدائرة مركز الدلنجات وعلي الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والأوناش، وجارٍ رفع عربات القطار.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة سقط المنزل عليها جرَّاء انحراف عربات قطار البضائع.. وانتقل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وقيادات مديرية الأمن إلى مكان الحادث، وجارٍ رفع القطار.