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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706540/مدحت-العدل-الخطيب-طلب-منى-فيلم-عن-مسيرته-بطولة-ميدو-نجم-الزمالك

كشف الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، عن أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طلب منه كتابة فيلم عن مسيرته الكروية، وأن يجسد شخصيته داخل الفيلم اللاعب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق.

وقال "العدل"، خلال حواره مع برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، وينقلها دوت الخليج، إن فيما يخص النادي الأهلي، ُطلب منه أمرين، الأول عمل فيلم تسجيلي عن مئوية النادي الأهلي احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس النادي، وجلس معه شقيق العامري فاروق فيما يخص هذا الأمر، وأعلنها صريحة أنه ينتمي لنادي الزمالك ولن يستطيع عمل الفيلم بحماس بسبب انتمائه لنادي الزمالك.

مدحت العدل عن الخطيب لاعب عظيم

وأضاف أن الأمر الآخر فيما يخص النادي الأهلي، كان عن محمود الخطيب حيث جلس معه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي من أجل عمل فيلم عن مسيرته، مشددا على أن محمود الخطيب واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ مصر، موضحا أنه تحدث مع الخطيب إن أحمد حسام ميدو سيفكر بنفس طريقته ويريد عمل فيلم عن حياته أيضا.

وتابع أن فكرة عمل فيلم عن محمود الخطيب كان أمر مميز من رئيس النادي الأهلي، ولم يكتمل الأمر بسبب أنه كان يريد أحمد حسام ميدو هو بطل الفيلم، "قولتله لو ميدو عمل الفيلم ده، هيفكر يعمل فيلم عن مسيرته هو كمان ومش هيعرف ساعتها".

مدحت العدل: لا يوجد عداء بين الأهلي والزمالك

وأردف أنه لا يوجد عداء بين الأهلي والزمالك والأمر في النهاية هو تنافس داخل الملعب، لافتا إلى أنه كان هناك تفكير في فترة من الفترات عمل مسلسل عن محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق، ولكن فشلت الفكرة بعد حدوث ثورة 30 يونيو.

وعن موقف ضابط الأمن في نادي الإسماعيلي مع أحد الأطفال رافضا دخوله النادي بقميص النادي الأهلي عقب قائلا "الناس بتحب تاخد اللقطة مش أكتر، أنا بدخل ألعب تنس داخل النادي الأهلي وانا لابس تيشيرت نادي الزمالك، بلاش تعصب على الفاضي".

وأشار إلى أن التعصب جاء بسبب قلة التعليم، وفكرة تقبل الآخر لم تصبح موجودة لدى الجماهير، موضحا أن الأمر أبسط بكثير خاصة أنها مجرد لعبة، والتنافس داخل اللعبة فقط.