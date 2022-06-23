انت الان تتابع تفاصيل خبر الخارجية التركية : رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل لمستوي السفراء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706538/الخارجية-التركية--رفع-التمثيل-الدبلوماسي-مع-إسرائيل-لمستوي-السفراء

دوت الخليج

وقال وزير الخارجية التركي خلال لقاءه مع نظيره الإسرائيلى يائير لابيد أنه :" أكد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى رفض تركيا لأي هجوم إرهابي يحدث على أراضيها" بحسب قناة العربية

كما أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بأن:" هناك اتصال وثيق بين تركيا وإسرائيل حول التهديدات الأيرانية للمواطنين الإسرائيلين فى تركيا" فى حين قال وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد أن:" إيران خططت لهجمات إرهابية تم الكشف عنها من قبل السلطات التركية".

الأمن التركي يحبط المخططات الإيرانية

ويذكر انه فى وقت سابق كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت أن الأجهزة الأمنية التركية قامت باعتقال 8 أشخاص من بينهم 5 إيرانيين كانوا يعملون لصالح خلية استخبارات كانت تخطط لأغتيال سياح إسرائيليين.

وفى سياق متصل ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن :" قبل وصول وزير الخارجية الاسرائيلى يائير لابيد إلى تركيا كانت المخابرات التركية أحبطت محاولة هجوم إيراني فى اسطنبول يوم الجمعة الماضية".

خطف السفير الإسرائيلى وزوجته

ووفق الصحيفة العبرية فأن المخطط الإيراني كان يستهدف خطف دبلوماسيين وسياح إسرائيليين فى أسطنبول وإلحاق الأذي بهم".

وأشارت الصحيفة أن:" اجهزة الأمن التركية كانت قد أحبطت محاولة عملاء ايرانين بإختطاف السفيرالإسرائيلي الأسبق وزوجته حيث كانوا يقيمان فى فندق فى منطقة بياولو".