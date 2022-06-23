انت الان تتابع تفاصيل خبر بصورة من الكواليس.. كريم قاسم يروج لفيلم حظك اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706537/بصورة-من-الكواليس-كريم-قاسم-يروج-لفيلم-حظك-اليوم

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ترويج كريم قاسم لفيلمه الجديد حظك اليوم

تدرو أحداث فيلم “حظك اليوم” في ليلة واحدة مليئة يالمخاطر والمغامرات بخوضها كريم قاسم “بطل العمل” من أجل إنقاذ نفسه وأصدقائه.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم قاسم عدد من نجوم الفن منهم الفنانة هدى المفتي، طه دسوقي، مراد مكرم، مروان يونس، فاتن واصل، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للمنتج إيهاب السرجاني، تأليفأحمد البيلي وإخراج أسامة عرابي.

كريم قاسم

جدير بالذكر أنه نافس كريم قاسم في موسم رمضان 2022 بمسلسل يوتيرن في موسم رمضان 2022، وخاض تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip.

كريم قاسم يدافع عن ريهام حجاج

وكان قد خرج كريم قاسم عن صمته ليدافع عن زميلته ريهام حجاج، بطلة مسلسل «يوتيرن» الذي شاركها به في رمضان 2022، وحققا سويا نجاحا ساحقا وردود فعل إيجابية من الجمهور، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، خاصة تلك المتعلقة بتدخلها في العمل أثناء التصوير، علما أن الفنان توفيق عبدالحميد نفى أن تكون ريهام هي السبب في اتخاذه قرار الاعتزال مجددا بعد الانتهاء من تصوير العمل.

إقرأ أيضا: بحضور طارق العريان وخطيبته.. راغب علامة يُحيي حفل زفاف مع طفل الغزالة رايقة

وأكد قاسم، في تصريحات تلفزيونية، أن ريهام تتعرض لهجوم ممنهج من صفحات وحسابات وهمية ليس لها أي سجل أو تاريخ سابق في التفاعل سوى بالتدوينات الخاصة بريهام وأعمالها، مشيرا إلى أنه لم يجد منها أي شيء خلال عملهما معا لعامين متتاليين.