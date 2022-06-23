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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706536/مدحت-العدل-مصر-فيا-لاعبين-أمهر-من-محمد-صلاح-وشيكابالا-من-أحرف-لاعبي-العالم

رفض الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست تصريحات حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ضد محمد صلاح، والتي انتقد فيها قائد المنتخب المصري وسط حالة من الغضب الكبيرة في الشارع المصري من تلك التصريحات.

وخرج حسن شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي هاني حتحوت قال إن محمد صلاح لاعب عالمي ولكنه لم يقدم أي شيء للمنتخب المصري حتى الآن، التصريح الذي نال انتقادات واسعة من الجماهير المصرية مدافعة عن نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح أسطورة عاملية يجب ان نحافظ عليها

وقال "العدل"، خلال حوار مع برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، وينقلها دوت الخليج إن محمد صلاح أسطورة مصرية وعالمية، ويجب أن يتم تقديرها في مصر بشكل اكبر من لك، مشيرًا إلى أن البعض يحاول "التلكك" لمحمد صلاح من أجل انتقاده، رافضا تصريحات حسن شحاته بأنه لم يقدم أي شيء لمصر حيث يرى أنه قدم الكثير وصنع الكثير للمنتخب المصري.

وتابع أن محمد صلاح استطاع أن يصل بمصر إلى نهائيات كأس العالم في النسخة الماضية، بينما حسن شحاتة في ظل امتلاكه الجيل الذهبي للمنتخب المصري، مضيفا أن محمد صلاح رسول لمصر وللدين الإسلامي في الخارج، وهو لاعب ذكي ويعلم جيدا ما يفعله.

وأشار إلى أن هناك لاعبين أحرف من محمد صلاح في مصر، ولكن ليس في ذكائه واحترافيته وأدائه وطريقة تعامله مع المشاكل، موضحا أن ذكاء محمد صلاح واحترافيته هي التي نجحت في وضعه في مكانته الحالية.

مدحت العدل: شيكابالا من أحرف لاعبي العالم

واستطرد "العدل" متحدثا عن محمود عبد الرازق شيكابالا قائلا إنه واحد من أفضل وأحرف لاعبي العالم، ولكنه لديه مشكلة أنه لم يدير موهبته بالشكل المطلوب وكان غير منضبط في عدة مواقف في شبابه، ونفس الأمر ينطبق على عمرو زكي الذي كان قادرا على أنه يصبح مهاجم عالمي.

وعقب، على أداء منتخب مصر في الفترة الأخيرة قائلا إن هناك أخطاء كثيرة في المنظومة الكروية داخل مصر إلى جانب الأداء للمنتخب المصري يعد سيئا للغاية، "الناس زعلان من الأداء بس الحقيقة الجنازة حارة والميت كلب مش شايفين لا أداء ولا نتيجة".