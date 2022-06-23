النائب عامرالشوربجي لـ دوت الخليج: التعدي علي الأراضي الزراعية بمثابة خط أحمر للدولة المصرية

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706482/النائب-عامرالشوربجي-لـ-تحيا-مصر-التعدي-علي-الأراضي-الزراعية-بمثابة-خط-أحمر-للدولة-المصرية

أشاد النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار وزارة التنمية المحلية، لإسقاط الدعم عن 8000 معتدي على الأرض الزراعية، لافتا إلي أنه سيعمل علي ردع التعديات الكثيرة التي تتم علي الأراضي الزراعية .

دوت الخليج

التعدي علي الأراضي الزراعية بمثابة خط أحمر للدولة المصرية

وأكد "الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن التعديات انتشرت بشكل كبير جدًا علي الأراضي الزراعية، حيث يتم بناء المنازل وسط الأراضي الزراعية.

وأشار "عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب"، إلي أن المقصود بهذا القرار هوا الحفاظ علي الأراضي الزراعية، لانها تعد مصدر الغذاء لدي المواطنين في ظل الأزمة الروسية الاكرانية، التي تسببت في أزمة غذاء علي مستوي العالم .

وقال "النائب عامر الشوربجي"، إن التعدي علي الأراضي الزراعية هوا خط أحمر للدولة، لأن حجم المساحة المنزرعة محدودة، كما أن استصلاح الأراضي يكلف المليارات من الجنيهات، حيث أن الفدان في الأراضي المستصلحة يكلف الدولة 250 ألف جنية حتي يتم تصليحة.

وطالب "الشوربجي"، بضرورة التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وعمل خطة لاستغلال الأراضي الصحراوية الغير مستخدمة من قبل الدولة، لافتا إلي أن عمل الخطة يكون مقابل فدان المباني، استصلاح 10 فدادين من الاراضي الصحراوية لضمهم الي بقعة الزراعة.

وزيرالزراعة : التعدي على الآراضي الزراعية مشكلة مجتمعية تحتاج تضافر كل الجهات

كما قال الدكترو السيد القصير، وزير الزراعة، أن مجلس النواب، يمثل نبض الشارع ونستفيد بكل ما نسمعه من اراء، وأن لا شك أن مشكلة التعدى على الاراضى الزراعية،أمر صعب وتحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا.

القضاء على ظاهرة التعدي على الآراضي الزراعية

وأوضح وزير الزراعة، أنه يجب ان نتخذ إجراءات لوقف هذا التعدي باعتبارها مشكلة مجتمعية، تحتاح تضافر كل الجهات،وكل الجهات مسؤولة عن وقف هذه الأزمة، مضيفا ” ولكن طول ما المواطن المصرى غير مقتنع بهذا سوف تزال هذه المشكلة ”، مؤكدا أن الطاقة والغذاء من أهم المشكلات التي تواجه العالم فى الفترة الحالية ، مثمنا مقترح النائب أحمد السيجين بسرعة انهاء التراخيص البناء كطريقة جيدة للقضاء على التعدي.

وطالب الوزير، الجميع بضرورة الالتزام بالحيز العمرانى، من خلال تغيير ثقافة المواطن بالبناء على أرضه، مؤكدا أن الوزارة شكلت لجنة عليا، لمطابقة منظومة التغييرات المكانية التى ترصد كل المتغييرات، للقضاء على الفساد.