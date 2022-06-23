بالفيديو.. علي معلول يستغل غيابه عن الأهلي في دروس كروية مع ابنه بالمنزل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:29 مساءً - استغل علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، فترة غيابه عن الفريق الأحمر بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بشد خفيف في العضلة الأمامية اليسرى، في نقل بعض خبراته الكروية لابنه كريم وذلك من خلال تدريب يومي بالمنزل.
ونشر كريم معلول ابن نجم الأهلي، صوراً وفيديو عبر حسابه على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات الكروية مع والده بالمنزل.
ويحتاج علي معلول إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، قبل العودة إلى الحسابات الفنية للنادي الأهلي.
ويفتقد فريق الأهلي جهود أكر من لاعب عن مباراته ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر، لظروف الإصابة التي ضربت صفوف أكثر من لاعب.
ويغيب عن الأهلي في مباراة بيراميدز كلا من أحمد عبد القادر في ظل شكواه من الإصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع.
ويستمر غياب علي معلول وحمدي فتحي ، حيث يعاني الأول من الإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية اليسرى، بينما يشكو الثاني من شد في العضلة الخلفية اليسرى.
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