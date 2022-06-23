فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:28 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية فتح باب التقديم أونلاين فقط ولن يتم تقديم أوراق باليد فى هذه المرحلة لمدارس التمريض منتشرة بأنحاء الجمهورية والتقديم لها سيكون طبقا للمربع السكنى والمحافظة المكتوبة بجوار اسم كل مدرسة.

وسيتم تحديد الحد الأدنى للمجموع المعلن عنه للتقديم سارى على جميع المدارس وسيتم الاختيار طبقا للمجموع الأعلى، والدفع عن طريق الفيزا عبر موقع التقديم.

عن طريق رابط تقديم مدارس التمريض 2022

تم فتح رابط تقديم مدارس التمريض التابعة للهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليمية علي مستوي الجمهورية، والحد الأدنى للمجموع 210 درجة، والمدارس حكومية ومعتمدة مجانية وليست خاصه

ولها تكليف في مستشفيات وزارة الصحة، المدارس نظام ٥ سنوات وينفع تكمل بعدها كليه حسب تنسيق الكليات وقتها

كما يبلغ عدد المدارس التابعه لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليميه 19 مدرسة تمريض علي مستوي الجمهورية، وتم فتح باب التقديم لمدارس التمريض التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية اعتبار من يوم السبت 18 يونيه 2022. علما بأن التقديم سيكون اونلاين فقط وسيتم نشر لينك التقديم يوم السبت 18 يونيه 2022. والحد الأدني للتقديم مجموع 210

مدارس تمريض بنات

القاهره (احمد ماهر التعليميي-الساحل التعلييمي/المطريه التعليميي/الجلاء التعليميي/معهد السكر/معهد التاهيل/ معهد القلب / معهد الرمد)

القليوبية (بنها التعليميي)

المنوفية (شبين التعليمي)

دمنهور (دمنهور التعليميي)

إسكندرية (المبره التعليميي)

سوهاج ( سوهاج التعليميي)

قنا ( قفط التعليميي)

الإسماعيلية (اورام الأسماعيليه)

الشرقية (الاحرار التعليميي)

مدارس تمريض بنين

الشرقية (الاحرار التعليميي)

القاهرة ( معهد الكلي والمسالك بالمطريه)