الارصاد: حالة الطقس غدا الجمعة.. ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 06:28 مساءً - كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا، حيث من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتتراوح الزيادة في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارعلى السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

وتنشط رياح أحيانا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وفيمايلي نعرض بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا:

- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

- الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

- مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة.

- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

- قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.