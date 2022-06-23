سامح شكرى يستقبل غادة والى فى مقر الخارجية

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وذلك بمقر وزارة الخارجية.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى مجالات مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والعابرة للحدود، وكذا مكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية، ودعم بناء القدرات الوطنية فى المجالات ذات الأولوية للجانب المصرى.

كما أشاد وزير الخارجية بجهود المكتب الأممى الرامية إلى دعم أولويات القارة الإفريقية فى مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مؤكدا على دعم مصر لتلك الجهود بما يعزز من ركائز الأمن والاستقرار فى القارة.

وأضاف حافظ أن اللقاء تناول كذلك مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين مصر ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات خلال الفترة القادمة، كما تم التطرق إلى رئاسة مصر المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 وسبل تطوير التعاون بين الرئاسة المصرية والمكتب الأممى اتصالا بمكافحة الجرائم البيئية والتوعية بها، وسبل تسليط الضوء على تبعاتها الكبيرة، لا سيما على الدول النامية والأقل نموا، خلال فعاليات مؤتمر المناخ.