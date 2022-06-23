مصر للطيران تسير 8 رحلات غدا إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 1900 حاج

جدة - نرمين السيد - وتنقل مصر للطيران - خلال هذه الرحلات الـ 8 - 1900 حاج من حجاج وزارتى التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية. وتنطلق أولى هذه الرحلات فى تمام الساعة 2:40 فجرا.

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