سفير مصر فى تيرانا يبحث تعزيز التجارة مع مسؤولين فى ألبانيا

جدة - نرمين السيد - أجرى محمد حيدر، سفير مصر فى تيرانا، مقابلات مع عدد من المسؤولين فى ألبانيا شملت كلا من رئيس هيئة الاستثمار ورئيس غرفة تجارة تيرانا، وممثلى بعض الشركات التى لها علاقات تجارية مع مصر.





أوضح السفير أن المباحثات مع المسؤولين الألبان خلصت لوجود فرص طبية للتعاون ورغبة فى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية فى ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات، خصوصًا الموقع الاستراتيجى المتميز لكل منهما وليكونا بوابة لإفريقيا ومنطقة غرب البلقان، وما حققته البلدان خلال السنوات الماضية من طفرة اقتصادية ومعدلات نمو مطردة تساهم فى دفع هذا التعاون. واستعرض السفير النجاحات الاقتصادية التى حققتها مصر مؤخرًا، والتى وضعتها فى مقدمة الدول للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة، فضلًا عما حققته من زيادة كبيرة فى الصادرات المصرية بفضل ما انتهجته من سياسات اقتصادية ساهمت فى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الدولية المتلاحقة، وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة فى أوكرانيا وتداعياتها السلبية على مصادر الطاقة والغذاء. كما بحث السفير المصرى مع المسئولين الألبان أولويات الجانب الألبانى وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص للتنسيق بشأنها مع الجانب المصرى فى الفترة المقبلة.

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