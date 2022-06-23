وأضاف القصير، خلال اجتماع لجنة الادارية المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى لمناقشة التعديات على الأراضى الزراعية، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أساس النجاح، لافتا إلى التناغم فى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة.
وقال إنه لابد من رفع الوعى لدى المواطن، مستطردا: "العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء والطاقة ولابد أن يدرك المواطن أن التعدى على الأراضى يشكل خطورة وأزمة حقيقية.
ولفت وزير الزراعة إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضى، لافتا إلى أن منظومة التغيرات المكانية تساهم فى مواجهة الأزمة.
وشدد على ضرورة مواجهة الأزمة فى المهد وليس بعد البناء مستطردا "المحليات يجب أن تمنع المخالفة فى مهدها لأن القيمة الاقتصادية للأرض هامة ويتم صرف مليارات لإعادة الأراضى الزراعية.
وقال إن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شكل لجنة فى كل قرية ووحدة من الجهات المعنية وطالب باتحاد إجراءات فورية ضد أية مخالفات، مشيرا إلى أن مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغدائى وشدد الوزير على أن الرقابة هى الحل.
وأضاف وزير الزراعة أنه يجب الانتباه إلى أن التعدى على الأراضى الزراعية تنعكس على الأمن الغذائى وأسعار السلع، وأنه من يتعدى على الأراضى يتم حذفه من منظومة الدعم التأمينى ومن منظومة دعم الأسمدة، وأنه من تم حذفهم حتى الآن 8 آلاف من منظومة الدعم التأمينى لهم وحرمانهم من الأسمدة المدعمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الزراعة»: الرئيس السيسى وجه باتخاذ الإجراءات لمنع التعديات على الأراضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.