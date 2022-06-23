مصر تدين الهجمات الإرهابية فى مالى

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها للهجمات الإرهابية التى شهدتها عدة مناطق فى جمهورية مالى الشقيقة، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.





وتتقدم مصر، حكومة وشعبا، بخالص التعازى وصادق المواساة لجمهورية مالى الشقيقة وأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين. وأكدت مصر على وقوفها جنبا إلى جنب بجوار حكومة وشعب مالى فى هذا المصاب الأليم، وتضامنها مع مالى فى مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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