الشوربجى: الصحافة القومية تواكب عصر الإنجازات فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجى، أن مصر تشهد عصر الإنجازات الكبرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتتحمل المؤسسات الصحفية القومية كإحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، مسئولية كبرى فى توعية الرأى العام بالتحديات التى تواجه الوطن والتعريف بالمشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها فى كل محافظات مصر، والتصدى للشائعات التى تستهدف التشكيك والنيل من الإنجازات بالرد على الأكاذيب ونشر الحقائق، مشيرا إلى أن الصحافة القومية تنحاز دائما لقضايا الوطن.





جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اليوم الشوربجى فى حضور الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة الجديد، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية بالجامعة فى تطوير المنصات الالكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية وتدريب المحررين على تكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون فى المجالات الثقافية والتعليمية، وإنشاء المعارض والمكتبات ومجالات الصحافة والطباعة والإعلان.

وقال الشوربجى إن الجامعة المصرية اليابانية رائدة فى البحث العلمى فى مصر وتدعم أبحاثها التطبيقية رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والصناعة الوطنية وتقدم تعليما بمواصفات عالمية يدعم الإبداع والابتكار لدى الطلاب وتؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا وتنفرد بتخصصات أكاديمية وبرامج دراسية فى أحدث العلوم وتبذل جهودا متميزة فى توطين التقنيات الحديثة والمختبرات المتخصصة لدعم البحث العلمى.

من جهته، أشاد الجوهرى بما حققته الهيئة الوطنية للصحافة من قفزة غير مسبوقة فى تطوير وإعادة هيكلة الصحف القومية وتطوير المحتوى الصحفى الذى تقدمه والتحول من صحافة الخبر إلى صحافة التحليل والتحقيق والمقال وإطلاق منصات الكترونية بمواصفات عالمية لمواكبة التطور التكنولوجى.

وأشاد الدكتور عمرو عدلى بدور الصحافة القومية كقوة ناعمة وأداة رئيسية للتثقيف والتنوير وتوعية الرأى العام ومواجهة الشائعات من خلال عرض الحقائق وتوضيح الرؤى، مشيدا بدور الهيئة فى التصدى لنزيف الخسائر للصحف القومية واستغلال الأصول الثابتة المملوكة للمؤسسات القومية واستثمارها فى مجالات متعددة منها التعليم بإنشاء جامعات.

والتقى الشوربجى، خلال الزيارة، بأعضاء هيئة التدريس من الجانب المصرى، حيث تم تقديم عرض تعريفى عن الجامعة اليابانية ونشأتها ومميزات النموذج اليابانى فى التعليم الذى تطبقه والشراكات العلمية للجامعة مع كبرى الجامعات اليابانية ودور الجامعة فى دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا اليابانية الحديثة..عقبها إجراء حوار مفتوح مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وجولة تفقد خلالها معامل الجامعة التى تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية فى العالم والمكتبة المركزية.