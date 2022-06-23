انت الان تتابع خبر أسعار السلع في الأسواق المصرية .. خبير بيفرح المواطنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية في الغرف التجارية، أحمد الباشا إدريس، إنه من المتوقع استقرار أسعار السلع في الأسواق المصرية تزامنا مع قرب عيد الأضحى.

استقرار أسعار السلع في الأسواق المصرية حاليا:

وأضاف بأن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يعمل على تقليل التضخم، ولكنه ليس الحل الوحيد لذلك احيث يتم العمل على الكثير من العمل والخطط التنموية للنهوض به والخروج من الأزمة الحالية.

فيما قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بإن اتخاذ البنك المركزي المصري لقرار تحريك اسعار الفائدة، يكون مرتبط بقرار الفيدرالي الأمريكي.

وأضاف بأن تلك القرارات يكون لها شأن كبير في تحريك أسعار السلع، كما يوجد أسباب أخرى تتسبب في ذلك، ومنها التطورات العالمية الجارية، وارتفاع سعر العملة، مما يعمل على زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد الجمارك.

وأضاف بأن الإنتاج له دور كبير في تحريك أسعار السلع في الأسواق سواء المحلية أو على المستوى العالمي.