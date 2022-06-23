انت الان تتابع خبر عاجل: بسبب عطل فني مفاجئ .. توقف حركة قطارات مترو الأنفاق الخط الأول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مصدر مسئول في شركة مترو الأنفاق، انه منذ قليل فقد توقف حركة قطارات الخط الأول المرج حلوان، وذلك بسبب عطل فني مفاجئ بأبواب أحد القطارات.

توقف حركة قطارات مترو الأنفاق الخط الأول منذ قليل:

وأشار المصدر في شركة مترو الأنفاق، انه قد تم إصلاح العطل، واستئناف حركة سير القطارات، بعد وجود تعطل حركة السير بشكل مفاجئ بسبب تعطل الأبواب.

حيث انه قد تم إيقاف القطار وإنزال الركاب، في محطة جمال عبد الناصر، وتم قدوم قطار آخر، ومن ثم فقد تم سحب القطار المعطل لمحطة السيدة زينب، ولم تتوقف حركة القطارات سوى دقائق بسيطة.

وأوضح بأن الشركة تعمل بشكل مستمر على مواجهة الأعطال الطارئة، للعمل على إصلاحها فورا، لعدم تعطل حركة مسير القطارات، فيما تعمل القطارات وهي معقمة تماما ضد كورونا.