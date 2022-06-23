انت الان تتابع خبر مميزات مدارس البترول 2022 بعد الشهادة الإعدادية .. مرتبات شهرية خلال الدراسة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، زاد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن مميزات مدارس البترول 2022 بعد الشهادة الإعدادية والتي تكون بديلة للثانوية العامة، وتكون المدرسة معتمدة وتقدم فرص تدريبية، ووظيفية كثيرة بعد التخرج.

مميزات مدارس البترول 2022:

حصول الطالب على تدريبات عملية في شركات البترول بمصر بمرتبات شهرية مناسبة.

وجود تدريب عملي داخل الورش بالمدرسة.

استفادة الطالب بتأمين طبي وتأمين ضد الإصابات والمخاطر.

المدرسة مناسبة لالتحاق البنين والبنات أيضا مع وجود الكثير من الأقسام التي يمكن الاختيار منها.

يحصل خريج مدارس البترول الثانوية على دبلوم صناعي فني الخاص بمصلحة الكفاية الإنتاجية.

كما يحق لخريج مدارس البترول بعد الإعدادية الالتحاق بنقابة التطبيقيين.

فيما تتيح المدرسة إمكانية الالتحاق بكليات الهندسة، وذلك من خلال إجراء الاختبار المعادل واجتياز التنسيق الخاص بالجامعة.

إمكانية التدرب في شركات بترولية كبرى والتي تتوافق مع توزيع المدرسة الجغرافي.