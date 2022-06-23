مميزات مدارس WE للاتصالات والتكنولوجيا .. تدريب مجاني بالمواقع الفنية

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رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، زاد البحث على موقع جوجل، عن مميزات مميزات مدارس WE للاتصالات والتكنولوجيا، والتي تكون بديلة للثانوي العام، وتكون تلك المميزات على النحو التالي:

مميزات مدارس WE للاتصالات والتكنولوجيا:

مناهج الدراسة معتمدة دوليا، وبالأخص في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يتم التدريب بصورة مجانية بالمواقع الفنية، ويكون ذلك مع توفير وسائل المواصلات لتوصيل الطلاب بشكل دوري.

امتيازات التدرب في معامل مجهزة بشكل حديث، من حيث التقنيات التكنولوجية والأجهزة المتطورة.

حصول خريج المدرسة على شهادة مصرية معتمدة، ويمكن من خلالها العمل في الكثير من المجالات.

اختيار أوائل الخريجين للعمل في الشركات المهتمة بهذا المجال.

وجود باقة من أفضل المهندسون والأطباء المتخصصين، وذلك من أجل الحصول على أعلى مستوى من الاستفادة في مجالي التكنولوجيا والاتصالات.

الاهتمام بالمهمات العملية، عبر التدريب في وقت الدراسة وملامسة الواقع، وذلك لتطوير تلك المهارات بكل سهولة.

يحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.