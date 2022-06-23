انت الان تتابع خبر لو عندك مشكلة صحية .. كيفية الحصول على معاش شهري من التأمينات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، عن توفير معاش شهري للفئات التي لديهم مشاكل صحية وذلك ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم، وسنتعرف في هذا التقرير عن تفاصيل ذلك المعاش، ويكون على النحو التالي:

كيفية الحصول على معاش شهري من التأمينات:

إذا تعرض العامل لحادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

إذ تعرض الموظف لإصابة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

إذا كانت تلك الإصابة نتيجة حادث أثناء فترة ذهابه أو عودته للعمل.

أما عن الفئات التي يحق لها الحصول على المعاش، هم العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، والمدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.

وأيضا الأشخاص المكلفين بالخدمة العامة، والأشخاص الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة والعجز والوفاة.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش شهري:

إخطار وقوع الإصابة، ويكون معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة في حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل

التقرير الطبي الأولى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي.