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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706534/كسرهولها-هاتف-محمول-يتسبب-في-خلع-زوج-بمحكمة-الأسرة

«منشف دماغه ومش راضي يشتري موبايل جديد بدل اللى كسره.. دي مساكة التليفون طول النهار والليل ومش بتسيبه من إيديها ومش مهتمة بالبيت خالص» .. تلك الكلمات أطلقها زوج وزوجته في محكمة الأسرة بعد أن رفعت عليه دعوى خلع، دوت الخليج ألتقى الزوجين أثناء توجدهما بمحكمة زنانيري ليروي كل منهما قصته عن الأخر.

أقوال الزوجة

فتقول الزوجة:" أنا عندي 24 سنة ومتجوزين من 6 سنين، وعندى ولد عمره 5 سنين وانتقلت من بيت أهلى في المنصورة إلى بيته في القاهرة، علشان نعيش، وهو بيشتغل في المقاولات وبيفضل طول اليوم برا وأنا بقعد لوحدى، وطول الوقت بكنس وبمسح وبنظف وبربي ابني، وأنا عايشة بعيد عن أمى وأخواتى، فوالدتى اشترت لي موبيل حديث علشان نقدر نتواصل مع بعض ومع أخواتى، ومكنش بعيدة عنها، وتقدر تكلمنى علطول، وأنا فرحت بالموبايل، وبقيت بأقضي عليها طول يومي وروحت قولت لجوزى عليه وكانت المفاجأة".

وتستكمل الزوجة: "كل مشاكلنا بدأت بسبب الموبيل ده، وهو رافض فكرة يكون عندى تليفون، علشان ميشغلش وقتى، والموبايل مش بيشغل وقتى اصلا، وفى يوم هو دخل البيت بعد الشغل وكنت بحضرله العشاء وماسكة الموبايل، راح مسك الموبايل وكسره ورفض يجبلى واحد غيره، فخرجت من البيت وأخذت ابنى وروحت على بيت أمي، لإنه صمم على عدم شراء موبايل جديد ليا..

وتبكى الزوجة العشرينية:" أنا بفضل طول اليوم لوحدى، وهو في الشغل، ومش ورايا حاجة غير قاعدة لوحدي، ومعايا أبني وبعد ما كسرلي الهاتف، مبقاش فيه حاجة أشغلي بيها وقتى، فأنا زهقت من ده وقولت إني مش عايزه أكمل معاه وطلبت الطلاق من جوزى ورفض ذلك، فقررت اخلعه وأرفع عليها قضية نفقة وبفلوسها هاشترى موبايل جديد واقعد في بيت أهلي".

أقوال الزوج

ويرد الزوج قائلا:" عندي 33 سنة، هى بتلعب في الموبايل وماسكاه 24 ساعة ومعرفش بتعمل أيه كل الوقت ده ، وهى اصلا أمية بس مشكلتها إنها منفتحة شوية وعايزة تعرف كل حاجه، وراميةاإبنها علطول على الأرض، وكسولة في تحضير طلبات البيت، على الرغم إنى بشتري الأكل ليها من السوبر ماركت وهى بتعمله علطول، وكمان مبقتش مهتمه بنظافة البيت بسبب كارثة الموبايل، أنا شغال في المقاولات وبطلع على لحم بطنى ومش بفطر وأنا رايح الشغل كل يوم، وأنا حر في إنها ميكونش معاها موبايل، أنا مش بحب مراتى تمسكه وده أثر على حياتي".

ويؤكد الزوج: أنا مشترتش التليفون لمراتي وحماتى هى اللى اشتريته، وحماتى كل اللى همها إنها تفرض رأيها عليها، ولما رجعت من الشغل وأنا مكلتش حاجه طول النهار وقولتلها، دخلت المطبخ لقيتها مأسكة الموبيل، فمسكته كسرته اللى اللى خلاها مش مهتمة بيبتها".

ويضيف الزوج:" هى بعد كده اتخانقت وقالت عاوزة موبايل زى اللى كسرتهولى وأنا مش هاشترليها علشان خلاها تنسى بيتها وابنها، وهى طلبت منى الطلاق بسبب إن مش عاوزة اشترى موبايل ليها، فراحت وخلعتني ورفعت قضية نفقة، لتأخذ فلوس وتشتري تليفون منها وترجع زى ما كانت الأول".

واختتم الزوج:" أنا حاليا بدور على عروسة جديدة بعد ما خلعتني وأنا كان نفسي نعيش حياة كويسة ونكون أسرة لكن هى اللى اختارت الأهمال في بيتها وابنها من أجل متابعة التليفون طول النهار والليل"