انت الان تتابع تفاصيل خبر كشف كواليس مشاجرة دار السلام .. المجني عليه شرع في سرقة سيارة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706533/كشف-كواليس-مشاجرة-دار-السلام--المجني-عليه-شرع-في-سرقة-سيارة

دوت الخليج

ورود بلاغ

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة القسم توفى أثناء إسعافه على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم بإدعاء مشاجرة .

تحريات رجال الشرطة

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعامل بجراج كائن بدائرة القسم " له معلومات جنائية " لسابقة قيام المجنى عليه بدخول الجراج محل عمل المتهم وشروعه فى سرقة أجزاء من إحدى السيارات المتواجدة بالجراج، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المنوة عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

دوت الخليج

مقتل شخصين وإصابة أخر إثر مشاجرة بالخليفة

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد وجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

الفحص وضبط المتهمين

علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص " إثنان منهم توفيا إثر إصابتهما بجروح طعنية" و3 أشخاص أخرين أحدهم مصاب بجرح بالرأس لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، الأمر الذى نتج عنه الإصابات التى أودت بحياة اثنين من الطرف الأول، أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط هارب من 85 سنة حبس بعابدين

تمكنت مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 46 حكما، وأحالته للنيابة لتولى التحقيقات.

وخلال حملة لمباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط صاحب مصنع - مقيم بمحافظة القليوبية مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (46) حكم حبس فى قضايا "غش - تبديد - شيكات" بإجمالى مدد حبس (85) سنة، أثناء تردده على دائرة قسم شرطة عابدين، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.