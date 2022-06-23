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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706532/الرئاسة-اللبنانية-تعلن-تكليف-نجيب-ميقاتي-بتشكيل-الحكومة-الجديدة

دوت الخليج

ووفق الرئاسة اللبنانية فأن الرئيس اللبناني ميشال عون استدعي رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا من أجل تكليفه لتشكيل الحكومة

الكتل النيابية الداعمة لنجيب ميقاتي

ويأتى ذلك القرار بعدما أجري الرئيس اللبناني استشارات نيابية حظي خلالها نجيب ميقاتي على دعم من 5 كتل نيابية من اجل اعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة ويشار إلى أن الكتل التي دعمت ميقاتي كتل الاعتدال الوطني وهي كتلة نيابية تضم عدد من المستقلين وتضم 6 نواب، والتكتل الوطني المستقل وتمثل الكتلة النيابية لتيار المردة وتضم 3 نواب، وكتلة جمعية المشاريع وتضم الكتلة النيابية للسنة من الأحباش وتضم نائبين، وكتلة الوفاء للمقاومة وتضم الكتلة النيابية لحزب الله وتضم 15 نائب وكتلة الجماعة الاسلامية تضم نائب واحد الى جانب عدد من المستقلين.

وفى مقابل هذا الدعم أمتنعت عدد من الكتل السياسية عن تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة وأبرازها كتلة حزب الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وتضم 19 نائب) بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وعدد من المستقلين أبرزهم النائب جميل السيد وفوائد مخزومي.

آلية تشكيل الحكومة فى لبنان

ويذكر انه يطلق على تشكيل الحكومة فى لبنان بأسم الاستشارات النيابية والتي تشتمل على لقاء يجمع بين رئيس الدولة مع الكتل الأنتخابية وعليه يتخذ رئيس الدولة قرار بتسمية مرشح معين ومن ثم يتم تشكيل الحكومة والتي ينبغي ان تحصل على ثقة البرلمان.