انت الان تتابع تفاصيل خبر هلا رشدي: الرجالة أصبحت معرضه للإنقراض ومحتاجين كورسات مكثفة من الأمهات عشان النوع ده يرجع يتكاثر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706531/هلا-رشدي-الرجالة-أصبحت-معرضه-للإنقراض-ومحتاجين-كورسات-مكثفة-من-الأمهات-عشان-النوع-ده-يرجع يتكاثر

أعربت الفنان هلا رشدي عن يأسها من الذكور أو ما يطلق عليهم مصطلح رجال كمصطلح فقط ليس له علاقة بوصفهم، مؤكدة أن الرجال الحقيقين أصبحوا في حالة إنقراض.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات هلا رشدي عن الرجال

وكتبت هلا رشدي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “الرجاله" أصبحوا كائن معرض للإنقراض، إنما الذكور مفيش أكتر منهم..فـ أرجوكم اللي تعرف "راجل" تكلم والدته ست الكل المحترمه وتشكرها أولاً على خدمتها العظيمه للمجتمع التي لا تقدر بثمن، وثانياً تطلب منها تعمل كورسات مكثفه ببلاش للي ربنا كتبلها تبقى "أم" لكائن مُذكر عشان عايزين النوع اللي بيبقى "راجل" في الآخر ده يرجع يتكاثر”.

مرض هلا رشدي

وكانت قد تعرضت هلا رشدي لأزمة صحية حادة منذ أيام قليلة مرت بها على سلام، اذ خضعت لعملية جراحية في الظهر، كشفت عنها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وأكدت هلا رشدي أنها من المقرر أن تظل شهر بدون حركة.

هلا رشدي في مسلسل مكتوب عليا

جدير بالذكر أنه كان أخر ظهور للمطربة والفنانة المتألقة هلا رشدي مشاركتها في مسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2022، وشارك في بطولته كلا من الفنان أكرم حسني والفنانة هنادي مهنا والفنانة أيتن عامر، فضلا عن كل من حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عمرو عبد الجليل، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي.

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ودارت قصة العمل حول حول الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.