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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706530/نقل-الشيوخ-توافق-على-مقترح-نائب-التنسيقية-بإنشاء-كوبري-أمام-مزلقان-قرية-كفر-الشيخ-إبراهيم-وأسفله-نفق

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إنشاء كوبري أمام مزلقان قرية كفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية وبأسفله نفق كممر آمن للعبور وبخاصة بعد تطوير طريق مصر إسكندرية الزراعي وتوسعته.

دوت الخليج

"نقل الشيوخ" توافق على مقترح "نائب التنسيقية" بإنشاء كوبري أمام مزلقان قرية كفر الشيخ إبراهيم وأسفله نفق

وحضر إلى اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة، ممثلي وزارة النقل ، والهيئة العامة للطرق، ومستشار محافظ المنوفية، ورئيس مجلس مركز ومدينة قويسنا. ووافقت اللجنة وومثلي الجهات المعنية اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من نائب التنسيقية.

وأوصت االجنة بتشكيل لجنة لتحديد المكان الأنسب للكوبري ليكون ممرًا آمنًا يخدم قرى الوحده المحلية، وسرعة تنفيذ الأعمال بعد اعتمادها حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضح "تركي" في كلمته، أن هذا الكوبري سيكون ملاذاً آماناً لعبور المارة حيث أن أغلب المواطنين يمتلكون حيازات زراعية بالجهة الأخرى من الطريق السريع وسيكون رابط بين قرى الوحدة المحلية وعددها 6 قرى ويساعد في التنقل بين المدينة والقرى بعضها البعض مما يسهل عملية التنقل ويحافظ على سلامة الجميع.

ومن المقرر أن تستكمل الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأوضحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، فى تقريرها حول التعديلات المقدمة، أن مشروع القانون يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تنظرها اللجنة، بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة ٢٠١٧، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً.