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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706529/حازم-إمام-اتحاد-الكرة-حريص-علي-متابعة-نبض-الشارع-ولدينا-خطة-شاملة-للتطوير

قال النائب حازم، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عضو اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة حريص علي متابعة نبض الشارع، مؤكدًا أن الجميع داخل الاتحاد يسعي لتحقيق شئ مختلف للكرة المصرية.

دوت الخليج

حازم امام :اتحاد الكرة حريص علي متابعة نبض الشارع ولدينا خطة شاملة للتطوير

جاء ذلك علي هامش اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، مع شباب محافظة الاسماعيلية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وذلك علي هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها لمحافظة الاسماعيلية .

وأشار الي ان اتحاد الكرة ، لديه خطة كاملة لتطوير الكرة المصرية وتسعي لاعادة تأسيسها من القاعدة ، حيث ستشهد الفترة المقبلة اهتمام كبير بالناشئين ، لافتا الي ان سيتم التركيز علي منتخب مصر مواليد 2005 ، وذلك لضمان وجود منتخب مصر في الاولمبياد بعد القادم .

واوضح أن اتحاد الكرة، يسعي خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع مدير فني علي أعلي مستوي قادرعلي تحقيق تطلعات الجماهير المصرية، مشيرًا إلي أن لجنة الشباب تعطي اهتمام خاص لحل مشاكل النادي الاسماعيلي باعتباره يخرج منه مجموعة من افضل اللاعبين في مصر .

وشدد علي اهمية تسليم النادي الاجتماعي للنادي الاسماعيلي ، حتي يستفيد اعضاء النادي والمواطنين ويستفيد النادي ايضا لانه سيكون مصدر دخل مهم ، مؤكدا اننا سنسعي للتوصل لحل لافتتاح ذلك الصرح المهم ويتم عملية تسليم واستلام بسرعة لانه سيفرق كثيرا مع نادي الاسماعيلي .