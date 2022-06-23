وزير الزراعة من البرلمان: حذف ٨ آلاف من منظومة الاسمدة المدعمة بسبب التعديات على الاراضي..العالم أمام أزمة غئاء عالمية والمواطن «شايف إنه مفيش أزمة»

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706526/وزير-الزراعة-من-البرلمان-حذف-٨-آلاف-من-منظومة-الاسمدة-المدعمة-بسبب-التعديات-على-الاراضيالعالم-أمام-أزمة-غئاء-عالمية-والمواطن-شايف-إنه-مفيش-أزمة

على هامش مشاركته فى اجتماع محلية البرلمان...

أكد السيد القصير وزير الزراعة ان التنسيق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية هى اساس النجاح لافتا الي تناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة .

وزير الزراعة : عقد اجتماعات اسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الاراضي و اضاف وزير الزراعة " الرئيس وجه باتخاذ اجراءات لمنع التعدي على الاراضي الزراعية" موضحا ان القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة و ان يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة. دوت الخليج و قال وزير الزراعة لابد من رفع الوعي لدى المواطن مستطردا " العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء و الطاقة و لابد ان يدرك المواطن ان التعدي على الاراضي يشكل خطورة و ازمة حقيقية. و لفت وزير الزراعة الى عقد اجتماعات اسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الاراضي لافتا الي ان منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الازمة في المهد و ليس بعد البناء مستطردا " المحليات يجب ان تمنع المخالفة في مهدها لان القيمة الاقتصادية للأرض هامة و نصف مليارات حتى نعيد الارض الى ارض زراعية . و قال وزير الزراعة ان " المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية و طالب باتحاد اجراءات فورية ضد اي مخالفات مشيرا الي ان مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية تستهدف تحقيق الامن الغدائية و شدد الوزير على ان الرقابة هى الحل. و قال وزير الزراعة يجب الانتباه الى ان التعدي على الاراضي الزراعية تنعكس على الامن الغذائى و اسعار السلع، قائلا:” ان من يتعدى على الاراضي يتم حذفه من منظومة الدعم التاميني و من من منظومة دعم الاسمدة”. و أشار إلى أنه تم حذفهم حتى الان ٨ آلاف لا دعم تأميني لهم و لا اسمدة مدعمة،و ذلك بالموقع و الرقم القومي و نراقبهم على ارض الواقع .

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