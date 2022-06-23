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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706525/يجمع-كل-الأبطال-طرح-البوستر-الرسمي-لـ-فيلم-بحبك-بطولة-تامر-حسني

طرح الفنان تامر حسني البوستر الرسمي لفيلمه الجديد “بحبك” الذي من المقرر عرضه في يوم 7 من شهر يوليو المقبل، ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى المبارك.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل فيلم تامر حسني الجديد بحبك

وظهر خلال البوستر الرسمي للعمل جميع أبطال فيلم بحبك يتوسطهم الفنان الكبير تامر حسني البطل الأساسي للفيلم، وروج له الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وظهر كل شخص من أبطال العمل على بوستر فردي بمفرده.

تفاصيل فيلم بحبك وموعد عرضه

يهذا ويعرض فيلم “بحبك” للفنان تامر حسني في يوم 7 من شهر يوليو المقبل، ليدخل ضمن الافلام المنافسة على عيد الأضحى المبارك، والعمل من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد ويشارك في بطولته الفنان شريف دسوقي.

ويعد فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

تامر حسني للشباب: “متبخلوش على بعض بالنصيحه و فعل الخير عشان ننهض ببلدنا”

وكان قد وجه الفنان تامر حسني رسالة لشباب المستقبل، فقال: “ متبخلوش على بعض بالنصيحه و الكلمه الطيبه و فعل الخير اي فكر شرير مهما كان كتير لازم يلاقي قصاده فكر خير اكبر و اكتر عشان ننهض ببلدنا و نسلمها لأولادنا احسن من ما كانت في زمنا هي دي رسالتنا كبشر و كل حد فينا مادام بيصحى من النوم بيلاقي نفسه لسه عايش لازم يعرف انه لسه مطلوب منه مهام في الدنيا لازم يعملها و يفرح ان ربنا مديله وقت و عمر يحقق فيه و مهما كانت الصعاب انت لازم تبقى بطل قصة حياتك ، عمركم سمعتوا عن بطل معندوش معاناه !!؟ مستحيل ،، المعاناه دي اللي هتصنع منك راجل قد المسؤليه و هتبقى بسببها بطل في قصة حياتك و مش عيب تبدأ من الصفر ياما ناس بدأت من تحت الصفر و وصلوا لأكتر من احلامهم انتوا كمان هتوصلوا ، ثقوا في نفسكوا و خلوا يقينكم بالله اقوى شيء ،، صراع الدنيا صراع يقيني ، صدق نفسك انت تقدر و انتي تقدري ،، يعلم ربنا انا بحبكوا قد ايه و نفسي اشوف شباب الوطن كله ناجح و فرحان و مفرح اهله مبروك يا امل مصر “